Артистка заявила, что она не хочет быть обязанной кому-либо

Лолита Милявская рассказала, почему она не выйдет замуж в шестой раз. По словам певицы, слово "брак" вызывает у нее отвращение.

Артистка отметила, что только к 56 годам она поняла, что не надо узаконивать отношения.

"Лучше флер отношений – романтика (не одноразовая связь), и без обязательств со стиркой носков", – заявила знаменитость.

Милявская добавила, что она попросту "не готова к ответственности за кого-то", передает "Московский Комсомолец".

Как-то раз исполнительница хита "На Титанике" задалась вопросом – неужели она больше не испытает чувства влюбленности и трепетного ожидания избранника. Однако позже поняла, что не хочет, чтобы роман заканчивался браком.

"У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз", – пошутила звезда.

Лолита отметила, что она является крайне прямолинейным и жестким человеком. Поэтому если ее что-то перестанет устраивать в отношениях, она без сожаления уйдет, хлопнув дверью.

Напомним, артистка была замужем пять раз. Первый муж певицы – актер Александр Беляев, второй супруг – Виталий Милявский, третий избранник – шоумен Александр Цекало, четвертый возлюбленный – бизнесмен Александр Зарубин и, наконец, пятый муж – фитнес-тренер Дмитрий Иванов.

Ранее Лолита высказалась о концертах после смягчения ограничений.