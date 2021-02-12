Телеведущего начало волновать его состояние

Антон Привольнов объяснил, почему он покинул Первый канал, отдав предпочтение НТВ. Оказывается, телеведущий попросту не выдержал серьезных нагрузок.

Напомним, некоторое время Привольнов вел передачу "Доброе утро". Для того, чтобы выйти в эфир, Антону приходилось вставать в три часа ночи и ехать на работу. В какой-то момент организм 40-летнего актера начал давать сбой.

"Я просто уже начал разваливаться. У меня, как у Шарика, "то лапы болели, то хвост отваливался", – отметил он.

В итоге соведущий Леры Кудрявцевой принял решение уйти с Первого канала. В противном случае у Привольного могли начаться серьезные проблемы со здоровьем, передает "Телепрограмма".

Антон добавил, что он уважает своих бывших коллег. Ведь они оказались намного выносливее, чем он.

Сейчас телезвезда с удовольствием ведет передачу "Звезды сошлись" на НТВ. Пока что Привольнов выходит в эфир без Леры Кудрявцевой. Напомним, некоторое время назад она упала и получила перелом крестца.

Ранее Антон вспомнил, где впервые познакомился с известной блондинкой. Примечательно, что сама актриса забыла об этой встрече.