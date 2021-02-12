Епифанцев признался в неловкости за народ после драки в баре

Епифанцев признался в неловкости за народ после драки в баре
Владимир Епифанцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер не считает, что его нужно хвалить за потасовку

Прошлым вечером Владимир Епифанцев ввязался в драку в Санкт-Петербурге, защищая свою бывшую жену Анастасию Веденскую. Некоторые принялись хвалить поступок актера, но его самого подобные комментарии только возмутили.

Артист посетовал: никто не спросил, что же на самом деле произошло в том баре, – его сразу начали поддерживать. Епифанцев сравнил таких людей со стадом животных, добавив, что они несут "полнейшую дичь".

Актер из "Таежного романа" пообещал поделиться своим внутренним ощущением относительно произошедшего через пару месяцев, когда все уляжется. Но сейчас после драки он испытывает неловкость, причем за тех, кто его хвалит, признался он в инстаграм-историях:

"Мне внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете. Неловко за вас".

Как сообщили СМИ, после премьеры фильма "Дочь тьмы" знакомая Введенской ударила ее пивным бокалом по лбу. Тогда Епифанцев дал девушке по лицу, а затем подрался за вступившегося за нее мужчину.

Исполнителя главной роли в картине "Generation П" вместе с другими участниками потасовки доставили в отделение полиции. Видео драки ранее публиковало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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