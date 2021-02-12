Стало известно о тайных внучках звезды фильма "Человек-амфибия" Коренева

Стало известно о тайных внучках звезды фильма "Человек-амфибия" Коренева
Владимир Коренев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочки родились от внебрачного сына актера

Накануне на канале "Россия-1" вышел выпуск "Прямого эфира", посвященный покойному актеру Владимиру Кореневу и его внебрачному сыну – Алексею Куранову. Выяснилось, что у звезды кинокартины "Человек-амфибия" имеются две тайные внучки. 

Юлия – старшая дочь Куранова, погибшего в 1997-м году. Она рассказала, что отец сильно страдал от того, что не имел возможности общаться с артистом.

"У Владимира Борисовича была своя жизнь, отцу в ней места не было. Папа переживал, страдал откровенно из-за этого", – призналась женщина.

По словам Юлии, Коренев навещал наследника только до пяти лет. Тогда он приносил сыну шоколадки, чем радовал ребенка. Но потом встречи актера с Алексеем резко закончились.

Когда тот подрос и узнал, кто является его настоящим отцом, он начал мечтать о встрече с актером. Однако судьба оказалась жестокой по отношению к Куранову. В 1989 году молодой человек попал в тюрьму за разбойное нападение, а спустя 8 лет его убили.

"Мы его могли видеть только по телевизору. Все это никому было не нужно… Мы жили своей жизнью, и деньги у нас были, и свой путь", – отметила первая жена Алексея.

Примечательно, что у внебрачного сына Коренева была и вторая жена, которая подарила ему дочь Тамару. 

Напомним, до знакомства с официальной супругой Алевтиной Константиновой Владимир Борисович состоял в отношениях с девушкой по имени Елена. Именно она родила возлюбленному сына. Спустя некоторое время после расставания женщина вступила в брак с солистом ВИА "Поющие сердца" Игорем Офицеровым, который и вырастил Куранова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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