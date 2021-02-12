Известные артисты решили оставить карьеру и посвятить жизнь религии

Леонид Каюров, известный по "Маленьким трагедиям" и "Вакансиям", выбрал для себя путь священнослужителя еще в 1980-е годы. Сейчас он служит в московском храме Архангела Михаила.

Пять лет назад Леонид Каюров пережил личную трагедию – у него на руках умерла жена Ирина Корытникова. Актриса страдала от рассеянного склероза и была прикована к инвалидному креслу.

Александр Михайлов занимался театральным искусством с 12 лет, а в 23 года обрел известность благодаря картине "Формула любви". Спустя несколько лет актер с супругой Еленой Михайловой решил покинуть театр, в кино он тоже больше не снимался. По его словам, профессия актера не соответствует его религиозным убеждениям.

В 1990-е Михайловы окончили Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и записали несколько альбомов на религиозную тематику.

Дмитрий Рощин родился в творческой семье и на экранах стал появляться еще в детстве. Его кинодебютом стал сериал "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", где он сыграл сводного брата главного героя. Затем он снялся в "Трех сестрах" и "Нелюбви", а после вслед за матерью Екатериной Васильевой решил посвятить жизнь религии.

Позже мать вернулась в кино, а Рощин остался в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Воспитывает семерых детей.

Оставил кино ради тихой размеренной жизни и Владимир Заманский, за плечами которого более сотни работ. Народный артист переехал в Муром в конце 1990-х, где читает проповеди в храме и выступает на религиозном радио, пишет Kleo.ru.

Сергей Стеблов пошел по стопам своего знаменитого отца и выбрал карьеру актера. Он играл в театре и кино около 15 лет и даже снял несколько собственных картин.

В 2010 году после смерти матери артист – единственный сын Евгения Стеблова – ушел в Соловецкий монастырь, так и не подарив ему внуков. Сам исполнитель главной роли в фильме "По семейным обстоятельствам" решение наследника поддержал.