Женщину засмеяли за то, что она одевается не по возрасту

Сегодня, 12 февраля, матери Наташи Королевой Людмиле Ивановне исполнилось 75 лет. В честь юбилея артистка опубликовала трогательный текст, посвященный родительнице.

В "Инстаграм" Королева обратилась к матери, послав в ее адрес комплименты.

"Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная!!! Ты профессионал с Большой Буквы, педагог и наставник!" – написала певица.

Наташа отметила, что Людмила Ивановна внесла огромный вклад в создание уникальных творческих коллективов. Текст исполнительница хита "Желтые тюльпаны" сопроводила фотографией с родительницей.

На снимке она позирует в пышном нежно-розовом платье, оголяющем плечи, и с букетом роз. Женщина накрасила губы яркой помадой, а на голову надела изящную корону.

Пользователи Сети раскритиковали мать Королевой за ее внешний вид.

"Это что вообще", "Глаза мои лопнули!!!", "Перебор, конечно, для женщины 70 лет. Открытые плечи, красные волосы, корона", "Как Наташа могла такое допустить?" – не унимались комментаторы.

К счастью, нашлись и те, кто не стал осуждать женщину. Они просто поздравили юбиляршу, пожелав ей долгих лет жизни.

Ранее стало известно, что Примадонна повлияла на развод Королевой и Николаева.