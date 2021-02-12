Соседов рассказал о своих любовных похождениях на отдыхе

Журналист затронул тему личной жизни

Сергей Соседов признался, что за всю свою жизнь он пережил большое количество курортных романов. При этом известный музыкальный критик не отказывался от случайных интимных связей.

По словам Соседова, как только он уезжал в отпуск, то уходил в настоящий разгул.

"Типичная ситуация отдыха. Многие люди и едут на отдых, чтобы расслабиться. Единственное, конечно, нужно предохраняться", – отметил журналист.

По словам Сергея, он никогда не забывал о средствах контрацепции, передает "Собеседник".

Также Соседов высказался на тему измен. Критик заявил – не надо считать людей своей собственностью. Так, например, если избранник хочет удовлетворить потребности на стороне, то ничего плохого в этом нет.

Сергей призвал относиться к союзу между мужчиной и женщиной достаточно просто. Однако в конечном итоге он наступил на эти самые грабли.

"Может, поэтому я остался в итоге один, потому что относился слишком ветрено к отношениям", – заключил Соседов.

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