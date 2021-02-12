Актриса вот уже несколько месяцев находится в четырех стенах

Болезнь Анастасии Заворотнюк является, наверное, одной из самых обсуждаемых тем. На сегодняшний день известно только, что актриса проводит время в элитном особняке, расположенном в коттеджном поселке Крекшино. Соседи звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказали, что она даже не выходит во двор.

Жители Крекшино заявили, что прогулки на свежем воздухе пошли бы Заворотнюк на пользу, передает издание Popcake.

"Если честно, немного переживаем, держат взаперти, ей свежий воздух нужен", – отметили они.

Ведь в поселке, по их мнению, имеются все условия для скорейшего выздоровления – сосны, минимум шума и загрязняющих окружающую среду автомобилей.

"Надеюсь, скоро увидим любимую Настю", – высказался один из соседей Заворотнюк.

Родные, друзья, коллеги и поклонники артистки продолжают молиться за то, чтобы Анастасия выздоровела. Напомним, знаменитость борется с раком головного мозга.

Ранее появилась информация, что разоренный бывший муж актрисы, Олаф Шварцкопф, решил заработать на онкобольной звезде. Мужчина пошел по ток-шоу, раскрывая подробности личной жизни экс-избранницы.