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Несколько дней назад Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном отправился на горнолыжный курорт. Телеведущий решил устроить чисто мужской отпуск. На своей странице в "Инстаграм" бывший избранник Жанны Фриске похвастался успехами наследника в сноубординге.
На видео заметно, как Платон уверенно держится на доске. Ребенок даже продемонстрировал несколько трюков, связанных с прыжками.
"Этот парень очень хорош!" – написал гордый Шепелев.
Одна из подписчиц поинтересовалась, со скольких лет мальчик катается на сноуборде. Ответ Дмитрия шокировал – оказывается, сын телеведущего начал осваивать данный вид спорта в два года.
Пользователи Сети выразили свое восхищение талантом Платона.
"Мамочка бы гордилась сыночком", "Нереально крутой! Молодчина! Славный парень растет", "Настоящий мужчина!!!", "Как профи", – отметили комментаторы.
Многие похвалили Шепелева за то, что он уделяет сыну необходимое количество времени и внимания. Ведь именно благодаря отцовской поддержке ребенок нашел то, что ему по душе.
Ранее стало известно, что Дмитрий уехал без своей беременной возлюбленной Екатерины Тулуповой.
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