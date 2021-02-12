"Мамочка бы гордилась": Шепелев показал свежее видео с сыном

"Мамочка бы гордилась": Шепелев показал свежее видео с сыном
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий и наследник продолжают покорять заснеженные склоны

Несколько дней назад Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном отправился на горнолыжный курорт. Телеведущий решил устроить чисто мужской отпуск. На своей странице в "Инстаграм" бывший избранник Жанны Фриске похвастался успехами наследника в сноубординге.

На видео заметно, как Платон уверенно держится на доске. Ребенок даже продемонстрировал несколько трюков, связанных с прыжками.

"Этот парень очень хорош!" – написал гордый Шепелев.

Одна из подписчиц поинтересовалась, со скольких лет мальчик катается на сноуборде. Ответ Дмитрия шокировал – оказывается, сын телеведущего начал осваивать данный вид спорта в два года.

Пользователи Сети выразили свое восхищение талантом Платона.

"Мамочка бы гордилась сыночком", "Нереально крутой! Молодчина! Славный парень растет", "Настоящий мужчина!!!", "Как профи", – отметили комментаторы.

Многие похвалили Шепелева за то, что он уделяет сыну необходимое количество времени и внимания. Ведь именно благодаря отцовской поддержке ребенок нашел то, что ему по душе.

Ранее стало известно, что Дмитрий уехал без своей беременной возлюбленной Екатерины Тулуповой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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