Жена Меладзе позировала топлес в стразах

Жена Меладзе позировала топлес в стразах
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солиста "ВИА Гры" прикрыла обнаженные участки тела руками

Альбина Джанабаева разделась для обложки мужского журнала Playboy. Популярная певица позировала с множеством сверкающих камней на теле, а из одежды на звезде были лишь одни трусы. Снимки жена Валерия Меладзе опубликовала в "Инстаграм".

Впрочем, кадр оказался не новым: фотосессию артистке устроили, как она сама выразилась, "далеким и горячим летом 2007" – тогда Джанабаева еще выступала в составе "ВИА Гры" и воспитывала трехлетнего сына Константина. Обнаженную грудь на снимке исполнительница хита "Бриллианты" прикрыла руками, а ее образ дополнили сверкающие серьги и браслет.

В комментариях, отвечая на вопрос одного из подписчиков, жена Меладзе призналась, что мелкие камни, которые практически целиком покрывали ее фигуру, действительно клеили – фотошоп тут не при чем. Некоторые отметили, что помнят этот выпуск, и даже предложили певице повторить фотосессию в 2021-м:

"Лучшая", "С вами период в ВИА Гре был самый лучший", "От такой фотографии можно воспламениться", "Слишком горячо", "Альбина прекрасная девушка", "Смело".

Впрочем, не обошлось и без критики. В комментариях осудили артистку за показ полуобнаженных фото:

"Что у вас всех в головах. Главное зачем?", "Куда мужья смотрят?", "Как говорят, "Вспомнила бабка, как девкою была".

Меладзе и Джанабаева вместе уже более 16 лет, причем восемь из них музыканты встречались тайно. Звезды воспитывают двоих сыновей – Константина и Луку. Как выглядит и чем занимается старший наследник артистов, ранее писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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