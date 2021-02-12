У знаменитого телеведущего осталось двое наследников

Покойный гендиректор Владислав Листьев был довольно знаковой фигурой в мире телевидения. При жизни журналист успел разработать несколько весьма успешных проектов, которые до сих пор продолжают пользоваться популярностью у миллионов телезрителей.

За свою недолгую 38-летнюю жизнь Листьев был женат трижды. Первая супруга Елена родила ему двоих наследников. Мальчик, к несчастью, скончался сутки спустя после рождения. А второй ребенок, Валерия, родилась, когда Листьев ушел к другой избраннице. Сам же ведущий отказался признавать родство и общаться с ребенком. Третий сын, Влад, скончался в возрасте шести лет из-за несчастного случая, передает "Сплетник".

Вторая избранница журналиста Татьяна Лапина родила мужу сына Александра. Тем не менее, супружеского счастья обоим было не суждено увидеть, и пара рассталась.

Сама Лера же узнала о своем отце совершенно случайным образом, когда смотрела телевизор. Мама сообщила, что выступающий на экране дядя – ее папа. Девочка так и не смогла увидеть своего отца – дальше диалога с секретарем Владислава по телефону дело не дошло.

После получения аттестата о среднем образовании Валерия поступила в педагогический университет, однако диплом ей так и не пригодился – девушка освоила курсы дизайна ногтей и маникюра. Сейчас она является мастером в своей сфере и принимает участие во множестве конкурсов.

Александр Листьев же изначально не испытывал интереса к отцовской деятельности. Молодой человек прожил некоторое время в Англии, где и не думал работать в телевидении, однако, вернувшись домой, принял другое решение.

Листьев-младший является руководителем довольно крупных телепроектов. В 2008 году у него родилась дочка, а два года спустя – сын. Сейчас он женат и воспитывает двоих детей, пишет дзен-канал "Светский дневник".

Ранее сообщалось о раскрытии убийства Владислава Листьева 26-летней давности.