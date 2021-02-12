Стала затворницей: как живет первая жена Табакова Людмила Крылова

Стала затворницей: как живет первая жена Табакова Людмила Крылова
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина не смогла простить режиссеру уход из семьи

Олег Табаков на протяжении 35 лет состоял в браке с Людмилой Крыловой. Однако в какой-то момент семейная жизнь дала трещину. Режиссер ушел к актрисе Марине Зудиной, с которой изменял супруге около 10-ти лет.

Табаков и Крылова познакомились в 1959-м году на "Мосфильме". Между молодыми актерами пробежала искра. Вскоре у них закрутился бурный роман. В этом же году возлюбленные сыграли свадьбу.

Через год у супругов родился сын Антон, а еще через шесть лет – дочь Александра. Казалось, ничто не сможет нарушить семейной идиллии. Но на горизонте появилась Марина Зудина, привлекшая внимание Олега Павловича. Режиссер тайно начал встречаться со своей студенткой. Спустя некоторое время об этом узнали все, но Людмила Ивановна продолжала терпеть и надеяться, что муж одумается, передает "СтарХит". 

В 1994 году Табаков бросил жену. Крылову сильно подкосило предательство любимого человека. Уход артиста из семьи повлиял и на его детей – Антон и Александра долго не могли прийти в себя.

Со временем Людмила Ивановна так и не простила звезду фильма "Семнадцать мгновений весны". Примечательно, что она даже не пришла на его похороны. 

Сейчас актрисе 82 года. Она ведет затворнический образ жизни, общаясь только с сыном и внуками. Отношения с дочерью у Людмилы Ивановны по какой-то причине испортились. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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