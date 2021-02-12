Бледанс оправдала экс-избранника Бузовой за аферы

Бледанс оправдала экс-избранника Бузовой за аферы
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению актрисы, рэпер является очень амбициозным молодым человеком

После разрыва Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало известно, что рэпер накопил большое количество долгов. Однако о его финансовых трудностях никто не догадывался, ведь парень буквально заваливал исполнительницу хита "Мало половин" подарками – шикарными букетами и дорогими украшениями. Эвелина Бледанс рассказала, откуда певец брал деньги.

По словам телеведущей, Манукян влезал в различные аферы, чтобы обеспечить избранницу. 

"Когда парень с большими амбициями хочет пробиться куда-то, когда рядом с ним самая крутая девушка России – а он еще с восточными кровями – он должен выступить красиво, дарить подарки", – высказалась Бледанс.

При этом Эвелина не стала осуждать Давида. Актриса назвала поступки рэпера "нормальным мужским жестом". Якобы тот надеялся, что у него получится впечатлить Ольгу, но в конечном итоге что-то пошло не так, передает "СтарХит".

Также она упомянула заявление Бузовой о том, что бывший избранник поднимал на нее руку. Эвелина отметила – Манукян является обаятельным и талантливым парнем, но насилие с его стороны перечеркивает все положительные качества.

Ранее Бледанс пристыдили за обнаженное фото в бумажных трусах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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