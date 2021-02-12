Тарасов избегает общения с с родней Костенко: теща намекнула на сложные отношения

Тарасов избегает общения с с родней Костенко: теща намекнула на сложные отношения
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист редко бывает в гостях у матери своей третьей жены

В социальных сетях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко царит настоящая идиллия: фотографии в совместного отдыха, любовь и взаимная поддержка. Однако, кажется, что в семейной жизни футболиста и модели не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Теща спортсмена намекнула, что ее отношения с бывшим Ольги Бузовой, мягко говоря, оставляют желать лучшего. 

Мама Костенко пообщалась с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы в своем "Инстаграме". Без вопросов про зятя не обошлось. Тут-то Виктория Щербакова и намекнула, что футболист отказывается родниться с провинциальной семьей своей третьей супруги. 

Теща рассказала, что бывший Бузовой редко бывает у нее в гостях, а даже если и заходит, то совсем ненадолго. 

"Что даже чаю не попьете?!"

– ответила Щербакова на вопрос, касающийся отношений со звездным зятем (орфография и пунктуация сохранены). 

А вот с мамой футболиста у родительницы модели отношения, судя по всему, хорошие. Виктория подчеркнула, что у них есть общая миссия -"оберегать" и "баловать" внуков, пишет РИА ФАН. 

Напомним, что Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в 2018 году. Модель родила футболисту двух дочерей – Милану и Еву. 

Напомним, что ранее Костенко отсудила у Тарасова алименты, чтобы сумма, которую футболист выплачивает своей бывшей жене, уменьшилась.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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