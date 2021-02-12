Футболист редко бывает в гостях у матери своей третьей жены

В социальных сетях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко царит настоящая идиллия: фотографии в совместного отдыха, любовь и взаимная поддержка. Однако, кажется, что в семейной жизни футболиста и модели не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Теща спортсмена намекнула, что ее отношения с бывшим Ольги Бузовой, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Мама Костенко пообщалась с подписчиками и ответила на самые интересные вопросы в своем "Инстаграме". Без вопросов про зятя не обошлось. Тут-то Виктория Щербакова и намекнула, что футболист отказывается родниться с провинциальной семьей своей третьей супруги.

Теща рассказала, что бывший Бузовой редко бывает у нее в гостях, а даже если и заходит, то совсем ненадолго.

"Что даже чаю не попьете?!"

– ответила Щербакова на вопрос, касающийся отношений со звездным зятем (орфография и пунктуация сохранены).

А вот с мамой футболиста у родительницы модели отношения, судя по всему, хорошие. Виктория подчеркнула, что у них есть общая миссия -"оберегать" и "баловать" внуков, пишет РИА ФАН.

Напомним, что Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в 2018 году. Модель родила футболисту двух дочерей – Милану и Еву.

Напомним, что ранее Костенко отсудила у Тарасова алименты, чтобы сумма, которую футболист выплачивает своей бывшей жене, уменьшилась.