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Владимир Познер признался, что может уйти с Первого канала. Журналист перестанет появляться в эфире, если редакторы будут подвергать программу цензуре.
Отвечая на вопрос зрителя, телеведущий заявил, что его не могут заставить говорить в эфире то, чего он не хочет, подчеркнув, что терпеть цензуру он не намерен. Владимир Владимирович объяснил, что его изначально его передача выходит в прямом эфире. Первыми ее видят жители Дальнего Востока, а после уже и другие россияне.
За 13 лет существования передачи выпуски подвергались цензуре трижды.
"Когда это произошло в третий раз – я сказал руководству, что если еще раз это произойдет, то я ухожу. То есть никакой программы не будет и все. Это не угроза, это не ультиматум, просто я не хочу и все. И больше никогда этого не было",
– приводит слова журналиста портал "Познер Online".
После этого цензура прекратилась, хотя, добавил Познер, технически это по-прежнему возможно.
Телеведущий также подчеркнул, что не собирается навязывать свое мнение телезрителям. Напротив, он стремится раскрыть личность собеседника, давая смотрящему сделать вывод самостоятельно.
Ранее Владимир Познер поддержал Владимира Путина и обвинил США в напряженных отношениях Москвы и Запада.
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