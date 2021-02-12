Уйдет с Первого: Познер поставил руководству канала ультиматум

Уйдет с Первого: Познер поставил руководству канала ультиматум
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий заявил, что не допустит, чтобы его передачу цензурировали

Владимир Познер признался, что может уйти с Первого канала. Журналист перестанет появляться в эфире, если редакторы будут подвергать программу цензуре. 

Отвечая на вопрос зрителя, телеведущий заявил, что его не могут заставить говорить в эфире то, чего он не хочет, подчеркнув, что терпеть цензуру он не намерен. Владимир Владимирович объяснил, что его изначально его передача выходит в прямом эфире. Первыми ее видят жители Дальнего Востока, а после уже и другие россияне. 

За 13 лет существования передачи выпуски подвергались цензуре трижды. 

"Когда это произошло в третий раз – я сказал руководству, что если еще раз это произойдет, то я ухожу. То есть никакой программы не будет и все. Это не угроза, это не ультиматум, просто я не хочу и все. И больше никогда этого не было", 

приводит слова журналиста портал "Познер Online". 

После этого цензура прекратилась, хотя, добавил Познер, технически это по-прежнему возможно. 

Телеведущий также подчеркнул, что не собирается навязывать свое мнение телезрителям. Напротив, он стремится раскрыть личность собеседника, давая смотрящему сделать вывод самостоятельно. 

Ранее Владимир Познер поддержал Владимира Путина и обвинил США в напряженных отношениях Москвы и Запада. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
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батюшки,напугал еврей ежа голой ж..й,да уходи наконец,уезжай на любимый запад или израиль,возомнил о себе бог весть кого...такая же дрянная передача как и весь первый канал
Гость
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Когда же настанет этот счастливый момент и он свалит не только из передачи,но и из России!К украм его вместе с горд(н)ом работать!
Гость
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пусть уходит . не надо шантажировать, все равно не смотрю этого русофоба, раньше считала его нормальным, после некоторых высказывании в адрес РОССИИ И РОССИЯН ,ПЕРЕСТАЛА слушать , какой то он скользкий
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