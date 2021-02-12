Телеведущий заявил, что не допустит, чтобы его передачу цензурировали

Владимир Познер признался, что может уйти с Первого канала. Журналист перестанет появляться в эфире, если редакторы будут подвергать программу цензуре.

Отвечая на вопрос зрителя, телеведущий заявил, что его не могут заставить говорить в эфире то, чего он не хочет, подчеркнув, что терпеть цензуру он не намерен. Владимир Владимирович объяснил, что его изначально его передача выходит в прямом эфире. Первыми ее видят жители Дальнего Востока, а после уже и другие россияне.

За 13 лет существования передачи выпуски подвергались цензуре трижды.

"Когда это произошло в третий раз – я сказал руководству, что если еще раз это произойдет, то я ухожу. То есть никакой программы не будет и все. Это не угроза, это не ультиматум, просто я не хочу и все. И больше никогда этого не было",

– приводит слова журналиста портал "Познер Online".

После этого цензура прекратилась, хотя, добавил Познер, технически это по-прежнему возможно.

Телеведущий также подчеркнул, что не собирается навязывать свое мнение телезрителям. Напротив, он стремится раскрыть личность собеседника, давая смотрящему сделать вывод самостоятельно.

Ранее Владимир Познер поддержал Владимира Путина и обвинил США в напряженных отношениях Москвы и Запада.