После травли на ТВ: что стало со скандальным лекарем Геннадием Малаховым

После травли на ТВ: что стало со скандальным лекарем Геннадием Малаховым
Геннадий Малахов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий больше не намерен возвращаться на голубые экраны

Телелекарь Геннадий Малахов запомнился зрителям своими скандальными выходками и нетрадиционными советами по оздоровлению организма. Ведущий, к примеру, советовал людям пить урину от болезней и жевать горчицу от геммороя – эти методы нередко вызывали ярую реацию врачей, заявляющих, что так от этих недугов не избавиться. Тем не менее, программа Малахова на Первом имела бешенные рейтинги, но закрылась из-за ухода ведущего. 

Как рассказывал сам специалист по нетрадиционной медицине, из программы ушел из-за низких гонораров. Он утверждал, что вкладывался в шоу всеми силами, но обратного эффекта, на который рассчитывал, не получал. К слову, в первые три года эфиров передача "Малахов+" нередко подвергалась критике.

Его телеколлега Елена Малышева назвала Геннадия преступником за ту пропоганду, которую он вел с экранов ТВ. Нападки общественности сильно сказались на эмоциональном состоянии ведущего, знакомые рассказывали, что Малахов начал страдать от депрессии и нервных срывов, а в один момент его даже пришлось спасать после попытки свести счеты с жизнью.

Сейчас Малахов практически не появляется на ТВ. Он уехал из Москвы в родной город Каменс-Шахтинск, откуда общается со зрителями через "Ютуб" и другие площадки в интернете. Как пишет "Собеседник", за свои консультации в интернете телелекарь просит совсем небольшие деньги. 

Геннадий Малахов проводит "целительные" прямые эфире в "Ютубе", где просит желающих пожертвовать ему деньги за консультации. Сборы бывают разные – начинаются от 50 рублей и дальше о нарастающей. Обычно, экс-ведущий ставит цель с одного эфира собирать 20 тысяч рублей. Тем не менее, количество просмотров видео на площадке вряд ли могут сравнится с бешенными рейтингами программы на Первом – их количество не дорастает даже до тысячи. 

Также целитель продает свои книги с советами и рецептами, но цена за них предельно низкая – по 100 рублей за штуку.

Несмотря на невысокий доход, возращаться на ТВ Малахов категорически не настроен. Сейчас 66-летний телеведущий довольствуется хотя бы такой прибавкой к пенсии. 

Роман ИГНАТОВ

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Его другие придурки заменили-мясников с малышевой.
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