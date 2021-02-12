Информация появилась в исковых документах

Судебные тяжбы Евгения Петросяна и Елены Степаненко обрастают все большим количеством удивительных подробностей. И если до этого вся информация была, как правило, про многомиллионное имущество, которое уже бывшие супруги нажили за почти 30 лет брака, то теперь вскрылась любопытная деталь, связанная с самим Петросяном.

Оказалось, что юморист выступает не под своей настоящей фамилией. На сайте Хамовнического суда, в котором и проходят разбирательства Евгения Вагановича с бывшей женой, указано, что ответчиком является Петросянц Е. В.

Действительно, отец комика носил фамилию Петросянц. А вот букву "ц", которая характерна для армянских фамилий, Петросян убрал намеренно, объяснив, что его прошлая фамилия была не совсем простой для произношения, поэтому-то он ее и укоротил.

Кстати, в 60-70-х годах прошлого столетия Евгений Каганович и вовсе появлялся на сцене под фамилией Петров. Вернуться к более похожему и созвучному варианту своей настоящей фамилии юморист решил после того, как стал лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

При этом наследница артиста от первого брака Викторина продолжает носить настоящую фамилию отца, хотя и вышла замуж. Не исключено, что малыш, которого родила Татьяна Брухунова, в официальных документах тоже Петросянц.

Ранее стало известно, что список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял около тысячи страниц.