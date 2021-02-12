Уже в скором времени телеведущий вернется к привычному режиму работы

Александр Гордон оказался в числе тех звезд российского шоу-бизнеса, которые все-таки подцепили коронавирус. К счастью, соведущий Юлии Барановской почти здоров, поэтому совсем скоро вновь приступит к съемкам. Сейчас журналиста уже выписали из больницы, однако еще 2 недели ему предстоит провести дома, однако ведущий ток-шоу "Мужское/Женское" не расстраивается, ведь даже находясь дома он может появляться в эфире. Пока, правда, онлайн.

В новом выпуске передачи "Док-ток" Гордон рассказал, как он себя чувствует после перенесенного коронавируса. Телеведущий, который подключился по видеосвязи, подчеркнул, что он находится в группе риска из-за проблем с сердцем, однако его лечение прошло успешно.

"Врачи, по-моему, даже с некоторым усердием большим чем это нужно наблюдали за мной. Каждый день я сдавал кровь в громадном количестве. Такого количества капельниц, которое мне ставили не видел никогда в жизни. Помогло!"

– поделился ведущий.

Кажется, что лечили Гордона действительно слишком усердно, потому что за 10 дней в стационаре журналист набрал 3,5 килограмма. Он даже в шутку пожаловался, что настолько хорошо кормить в больницах нельзя.

К сожалению, без негативных последствий все-таки не обошлось. У телеведущего появился этакий "постковидный температурный хвост". Вечером у Гордона может подняться температура, которая уже через час падает до 36. Если верить прогнозам врачей, это может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Гордона госпитализировали с коронавирусом в конце января. Благо, Александр чувствовал себя нормально.