Участие в "Танцах со звездами" стало для Юлии непростым испытанием

В самом разгаре новый сезон шоу "Танцы со звездами". Участники проводят на тренировках буквально все свободное время, оттачивая движения и уча новые шаги. Вот и звезды предыдущих сезонов решили рассказать, чем им запомнилось участие в известном проекте. Юлии Меньшовой, например, не совсем просто вспоминать о ее "эпическом провале".

На странице актрисы в "Инстаграм" появилось несколько снимков, на которых она запечатлена в разных образах. Участие в "Танцах со звездами" было для Меньшовой недолгим, но все-таки запоминающимся.

Продержалась звезда всего три выпуска, из-за чего сначала очень расстроилась, но после все-таки смогла совладать с эмоциями.

"Как выяснилось, настоящая, серьезная хореография – реально не мой конек. Хотя в жизни я вообще-то вроде неплохо двигалась. Короче, успела станцевать только 3 номера и "давай – до свидания!" Ощущения, скажу вам, были так себе",

– поделилась Юлия с поклонниками.

Несколько дней ведущая "Наедине со всеми" пребывала в плохом настроении, но затем поняла, что ничего страшного не произошло, а провал в танцевальном шоу никак не влияет на ее привычную жизнь.

Она посоветовала и коллегам, и поклонникам не забывать, что промахи – не вечны, более того, они никогда не отражают всей полноты личности, не делают человека хуже.

Ранее Юлия Меньшова в слезах рассказала о болезненной реакции детей на ее расставание с Гординым.