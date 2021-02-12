Фирсов был в шоке, узнав об обвинениях дочери покойной певицы

Не так давно Юрия Фирсова заметили в одном из абхазских монастырей. В Сети тут же поползли слухи о том, что безутешный вдовец решил отдалиться от мирской жизни и посвятить себя богослужению.

Часть правды в этом есть, только яхтсмен решил не быть столь категоричным. В разговоре с журналистами Фирсов рассказал, что действительно провел три недели в закрытом монастыре в Абхазии.

"Это больше даже не монастырь, а скит для монахов. Все это время молился за упокой души Валентины. Пробыл в монастыре до середины января и вернулся в Москву",

– объяснил вдовец Легкоступовой "Собеседнику".

А вот от мирской жизни мужчина не намерен, мол, слишком много дел. Также Фирсов наконец прокомментировал обвинения дочери покойной артистки, которая заявляла, что яхтсмен намеренно спаивал ее мать, чтобы заполучить ее недвижимость. По словам Юрия, подобные высказывания вызывают у него недоумение.

Хотя, признается Фирсов, он был хотел наладить отношения с детьми Легкоступовой, однако все его попытки остаются незамеченными: на звонки и сообщения никто не отвечает. Более того, мужчина даже не знал, где похоронили его возлюбленную.

Артистку он по-прежнему забыть не может. Оказывается, звезда даже иногда приходит к своему избраннику во снах. "Обычно это происходит в тяжелые моменты жизни. Как будто она мне что-то подсказывает, как поступить в той или иной ситуации!" – поделился Фирсов.

Ранее подруга Легкоступовой заявила, что брак певицы и яхтсмена был "кем-то" профинансирован.