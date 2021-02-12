Не смог сдержать слез: сына Круга растрогал неожиданный подарок от покойного отца

Не смог сдержать слез: сына Круга растрогал неожиданный подарок от покойного отца
Михаил Круг. Фото:Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Ценную вещь наследнику шансонье передал его крестный отец

Сын Михаила Круга не смог сдержать слез в эфире шоу "Судьба человека". Расторгаться уже взрослого Александра заставил подарок, который он получил от покойного отца. 

Крестный Леонид Телешев подарил парню часы его покойного отца, которые долгое время хранил у себя. 

"После смерти Миши мы сели вместе с его женой Ириной и заплакали. Тогда она достала часы и сказала: "Пусть они у тебя хранятся". Восемнадцать лет прошло. Я хочу это вернуть, потому что это Мишины часы. Теперь есть кому их носить", 

– рассказал близкий друг семьи и добавил, что не хотел, чтобы вручение памятного подарка происходило так "пафосно". 

Наследник Круга не смог сдержать эмоций, поэтому просто отвернулся и заплакал. 

Жена шансонье подчеркнула, что Александр всегда хотел получить эти часы. Она также вспомнила, что артист получил часы в подарок на свой последний юбилей и почти не успел их поносить. 

Также в беседе с Борисом Корчевниковым Круг рассказала, почему развелась с третьим мужем. Оказалось, что певица до сих пор не может смириться со смертью своего предыдущего супруга. 

Напомним, что шансонье скончался 1 июля 2002 года. Ему было 40 лет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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