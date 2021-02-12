У дизайнера Аники Керимовой в голове не укладывается поступок Фролова

Бывший возлюбленной Юлии Началовой выставил на продажу ее квартиру. Таким образом он решил забрать те деньги, которые певица занимала у него для организации своего юбилейного концерта. В качестве гарантии, артистка отписала своему избраннику половину квартиры. И спустя только лет Александр Фролов решил, что пора бы вернуть деньги обратно.

Такой поступок хоккеиста привел в ужас не только поклонников Началовой, но и ее близких подруг. Дизайн Аника Керимова до сих пор не может найти подходящих слов, чтобы описать свой шок.

"Для меня все это аморально. Неужели он думает, что будет счастлив, получив деньги? Как вообще можно мужчине требовать что-то с родителей девушки, которой уже нет в живых? Он с ней спал, ел, пил",

– не понимает близкая подруга певицы.

Керимова подчеркнула, что этот низкий поступок находится за гранью добра и зла, а самого Фролова обвинила в отсутствии человечности.

Аника рассказала, что еще при жизни Юля не всегда понимала хоккеиста. Она пережевала, что ее бывший гражданский муж буквально требовал вернуть 20 миллионов, которые она заняла.

"Она очень надеялась, что он поступит по-мужски. Я ей говорила: "Юля, пройдет время – все образуется". Мы все были уверены, что Саша ничего требовать не будет",

– вспоминает Керимова в разговоре с "Собеседником".

Только вот планам девушки не суждено было сбыться. Желая поскорее вернуть крупную сумму, мужчина уже выставил квартиру звезды на продажу.

Ранее отцы Началовой и Фролова устроили разбирательства в эфире ток-шоу. Каждый из родителей высказал свою точку зрения на происходящее.