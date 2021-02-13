Фанаты верят, что так можно стать более обаятельным человеком

Смерть Юлии Началовой так сильно шокировала общественность, что многие поклонники до сих пор не могут смириться с этой трагедией. Как выяснили журналисты, фанаты то и дело приходят на ее могилу.

Причем, люди не просто поминают ушедшую так рано артистку, они заряжают талисманы на обаяние и грацию, что очень не нравится ее родственникам. В дополнение к этому, люди срезают бутоны цветов на могиле.

Родные просят россиян не святотатствовать, передает "Комсомольская правда".

Началова же подает "сигналы" с того света. Так, артистка Алена Кравец рассказывала, что певице не очень удобен памятник на ее могиле. Тем временем имя Юлии Началовой продолжает всплывать в скандалах. Сейчас идет ожесточенная борьба родственников певицы и ее экс-возлюбленного Александра Фролова за ее квартиру.

Началова сгорела меньше, чем за месяц в 2019 году из-за осложнений подагры. Она попала в больницу с гангреной ноги и высоким сахаром в крови. Долгое время артистка отказывалась от ампутации, но когда операцию сделали, было уже поздно. В тот же день ее не стало.

Ранее появились "страшные" кадры с похорон Началовой.