Юморист признался, что экономит на ЖКХ

Масим Галкин посетил шоу Ивана Урганта. Телеведущий решил поинтересоваться у юмориста, как он приучает сына Гарри к домашним обязанностям, вспомнив о его рассказе, как они меняли лампочки в шикарной люстре. В какой-то момент шоумена озарило – он поинтересовался у супруга Примадонны, каково это "платить три миллиона за коммуналку".

Ургант попытался выяснить, сколько Галкин платит за электричество. На что юморист признался, что много отдает за коммуналку.

"Цифра большая",

– сказал Галкин, отказавшись раскрыть, сколько именно уходит денег на эту статью расходов.

Артист добавил, что знает, что указывается в квитанциях. Более того, он старается по возможности экономить. Например, в той самой люстре, заинтересовавшей Урганта, стоят лампочки, которые потребляют минимум энергии.

Супруг Аллы Пугачевой также добавил, что именно на нем лежат основные семейные расходы. Галкин рассказал, что на обучение детей Лизы и Гарри не скупится. Двойняшки учатся в элитной школе и уже разговаривают на нескольких языках.

Галкин регулярно рассказывает поклонникам об успехах детей, а также делится забавными и милыми видео с ними.