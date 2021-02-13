Устроивший в эфире разбирательства Малахов довел жену Алибасова до срыва

Устроивший в эфире разбирательства Малахов довел жену Алибасова до срыва
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезду советского кино откачивали медики

Российский телеведущий Андрей Малахов, устроивший в "Прямом эфире" очередные разбирательства в отношениях Бари Алибасова и его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, довел актрису до срыва. Звезде срочно вызвали скорую из-за реакции на увиденное по телевизору. 

В ближайшем окружении звезды заявили, что в таком состоянии Лидию еще никто не видел: артистка рыдала несколько часов. Из-за повышенного давления пришлось вызывать скорую помощь.

В эфире телепередачи "Прямой эфир" супругу Бари Алибасова обвинили в пьянстве мужа. Недоумевающая артистка распереживалась от обвинений, и домашний вечер для нее обернулся настоящим кошмаром, итогом которого стал нервный срыв.

Слаженная работа врачей позволила актрисе восстановиться. Адвокат Федосеевой-Шукшиной и ее представитель Юлия Вербицкая сообщили в интервью "Собеседнику", что в тот злополучный вечер для Лидии действительно вызвали скорую.

Как утверждает источник, весь прошлый год Лидия пыталась свидеться со своим мужем, которого постоянно прятали в очередной клинике. С возлюбленным удалось встретиться всего лишь пару раз на съемках "Пусть говорят".

"Согласитесь, сама версия о "спаивании" выглядит абсурдно", – считают представители звезды.

Ранее стало известно, что дочь Лидии заперла маму в комнате, отобрав у нее телефон.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость141724
Пожаловаться Ответить
Шоу и лицедеи.
1
новости партнеров
По теме

Отказ Байдена от поддержки Израиля принес выгоду России – СМИ

Белый дом, решивший наказать Нетаньяху, просчитался

Вашингтон и Берлин тайно договариваются по "Северному потоку-2"

Власти Германии пытаются уговорить американцев снять свои рестрикции против российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей