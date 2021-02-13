Звезду советского кино откачивали медики

Российский телеведущий Андрей Малахов, устроивший в "Прямом эфире" очередные разбирательства в отношениях Бари Алибасова и его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, довел актрису до срыва. Звезде срочно вызвали скорую из-за реакции на увиденное по телевизору.

В ближайшем окружении звезды заявили, что в таком состоянии Лидию еще никто не видел: артистка рыдала несколько часов. Из-за повышенного давления пришлось вызывать скорую помощь.

В эфире телепередачи "Прямой эфир" супругу Бари Алибасова обвинили в пьянстве мужа. Недоумевающая артистка распереживалась от обвинений, и домашний вечер для нее обернулся настоящим кошмаром, итогом которого стал нервный срыв.

Слаженная работа врачей позволила актрисе восстановиться. Адвокат Федосеевой-Шукшиной и ее представитель Юлия Вербицкая сообщили в интервью "Собеседнику", что в тот злополучный вечер для Лидии действительно вызвали скорую.

Как утверждает источник, весь прошлый год Лидия пыталась свидеться со своим мужем, которого постоянно прятали в очередной клинике. С возлюбленным удалось встретиться всего лишь пару раз на съемках "Пусть говорят".

"Согласитесь, сама версия о "спаивании" выглядит абсурдно", – считают представители звезды.



Ранее стало известно, что дочь Лидии заперла маму в комнате, отобрав у нее телефон.