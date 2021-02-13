Брак со сводным братом и разрушенная карьера: как сложилась жизнь Большовой

Брак со сводным братом и разрушенная карьера: как сложилась жизнь Большовой
Анна Большова. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Киноактриса успела пережить предательство со стороны матери и супружеский развод

Звезда российских телесериалов Анна Большова, которая стала известна благодаря ролям в "Свахе" и "Ермоловых", столкнулась с травлей со стороны медиа, которой предшествовал крах отношений с матерью и развод с супругом.

Большова родилась в браке известного советского и российского физика Леонида Большова и медика Натальи Михайловны. Однако супружеское счастье родителей закончилось, и отец решил жениться на своей коллеге Анне. Сама Большова влюбилась в сына своей мачехи Антона Канаева.

Именно за Антона звезда отечественного кино и решила впоследствии выйти замуж, после чего навлекла на себя травлю со стороны средств массовой информации. Анна рассказывала, что решила построить брак с молодым человеком, который был младше ее на целых семь лет. Однако с 18-летним Антоном ей удалось прожить лишь пару лет – потом у молодых супругов назрел настоящий скандал.

Оказалось, что у Канаева есть любовница. Анне удалось сохранить по-настоящему теплые отношения с его матерью, которого киноактриса нередко называет своей второй мамой. А кровная родительница не простила дочери замужества с родственником другой женщины своего бывшего супруга, и, как утверждала Анна, принялась провоцировать за спиной слухи о том, что мужа у нее увела коварная сектантка, из-за которой она осталась в одиночестве.

Из-за появлений сообщений о "секте", сообщает "Комсомольская правда", карьера звезды разрушилась. Большова стала получать массовые отказы со стороны режиссеров из-за сомнительной репутации.

Артистка призналась однажды, что из-за возникших обстоятельств прекратила общение со своей мамой. Конфликт с кровной родственницей она переживает весьма болезненно.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость138836
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Сводный брат это родной сын отца,а сын мачехи чужой знатоки родни......Блин.
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