Продюсеру придется выполнить взятые на себя обязательства перед артисткой

Настасья Самбурская когда-то заключила договор с Виктором Дробышем о сотрудничестве. Однако результат работы продюсера ее не устроил, и она пошла суд, который вынес неожиданное решение. О этом стало известно журналистам.

Сотрудничество продюсера и актрисы началось в 2016 году. У Самбурской был слабый репертуар, не слишком активный пиар и соответствующие доходы. Артистку это не устраивало, и она обратилась в суд. Певица требовала, чтобы ей отдали доступ к официальному сайту, а лейблу Дробыша запретили использовать ее имя.

Судья же решил по-другому. Он обязал продюсера выполнить то, что указывалось в договоре с артисткой, то есть раскрутить знаменитость. Более того, Дробышу, как выяснил телеграм-канал Mash, нужно будет отчитаться о проделанной работе.

Впрочем, пока ни одна из сторон официально не подтвердила эту информацию.

К слову, выступает звезда сериала "Универ" в жанре шансон. Несмотря на скромные, по ее мнению успехи, она получила премию "Радио шансона". Для карьеры певицы Самбурская кардинально поменяла имидж – стала более элегантно и женственно одеваться.

Ранее Самбурская призналась, что страдает из-за проблем с жильем.