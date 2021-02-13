Неожиданное решение суда: Самбурская поставила Дробыша в неудобное положение

Неожиданное решение суда: Самбурская поставила Дробыша в неудобное положение
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсеру придется выполнить взятые на себя обязательства перед артисткой

Настасья Самбурская когда-то заключила договор с Виктором Дробышем о сотрудничестве. Однако результат работы продюсера ее не устроил, и она пошла суд, который вынес неожиданное решение. О этом стало известно журналистам.

Сотрудничество продюсера и актрисы началось в 2016 году. У Самбурской был слабый репертуар, не слишком активный пиар и соответствующие доходы. Артистку это не устраивало, и она обратилась в суд. Певица требовала, чтобы ей отдали доступ к официальному сайту, а лейблу Дробыша запретили использовать ее имя.

Судья же решил по-другому. Он обязал продюсера выполнить то, что указывалось в договоре с артисткой, то есть раскрутить знаменитость. Более того, Дробышу, как выяснил телеграм-канал Mash, нужно будет отчитаться о проделанной работе. 

Впрочем, пока ни одна из сторон официально не подтвердила эту информацию.

К слову, выступает звезда сериала "Универ" в жанре шансон. Несмотря на скромные, по ее мнению успехи, она получила премию "Радио шансона". Для карьеры певицы Самбурская кардинально поменяла имидж – стала более элегантно и женственно одеваться. 

Ранее Самбурская призналась, что страдает из-за проблем с жильем. 

Полина ИВАНОВА

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