Юморист рассказал о безумных поступках в своей жизни

Сергей Светлаков стал новым героем ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". В интервью юморист признался, что в своей жизни совершил немало безумных поступков. С помощью вызывающих действий телеведущий хотел стать заметным, показать свою силу, а также самоутвердиться.

Так Светлаков однажды решился на кардинальную смену имиджа – он покрасил волосы в синий цвет. А в другой раз голым пробежал шесть вагонов плацкарта. Юморист признался, что помнит лишь "какую-то жесть". Впрочем, поступки из ряда вон не стали чем-то, что помогло его карьере или заставило бы гордиться собой.

Рассказал юморист и о непростой юности в Екатеринбурге, где в то время процветала наркомания. Светлаков поведал, что из всех его друзей того периода в живых остались лишь два человека.

Не смог не затронуть артист вопрос своей семьи. Светлаков признался, что влюбился в свою нынешнюю супругу Антонину Чеботареву, будучи женатым. Юморист не смог совладать со своими чувствами к девушке и спустя полгода развелся с первой женой.

Ранее Светлаков, который несколько лет назад ушел с ТНТ, прокомментировал уход с СТС своего коллеги Александра Незлобина.