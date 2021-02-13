Курс рубля
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
Супруга популярного российского сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова невольно спровоцировала очередную волну домыслов со стороны общественности о своей беременности.
Так, на днях женщина опубликовала на своей странице в микроблоге видеозапись, снятую на одной из сочинских ферм, где она проводит время.
Татьяна надела фартук, предварительно затянув его на талии. – таким образом жена юмориста решила защитить одежду от коз, которых она кормила, чтобы животные ее не испачкали.
Некоторые интернет-пользователи решили, что Татьяна находится в положении, увидев округлившийся живот. Подписчики предположили, что звезда в скором времени подарит Евгению Петросяну второго наследника.
Впрочем, пишут "7Дней", не исключено, что ложное впечатление для интернет-пользователей создает объемная одежда, к которой привыкла Татьяна.
Известно, что Брухунова отправилась в Сочи без своего знаменитого супруга, оставив ребенка на попечение отца и няни.
Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода
Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов