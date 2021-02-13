Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды

Супруга популярного российского сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова невольно спровоцировала очередную волну домыслов со стороны общественности о своей беременности.

Так, на днях женщина опубликовала на своей странице в микроблоге видеозапись, снятую на одной из сочинских ферм, где она проводит время.

Татьяна надела фартук, предварительно затянув его на талии. – таким образом жена юмориста решила защитить одежду от коз, которых она кормила, чтобы животные ее не испачкали.

Некоторые интернет-пользователи решили, что Татьяна находится в положении, увидев округлившийся живот. Подписчики предположили, что звезда в скором времени подарит Евгению Петросяну второго наследника.

Впрочем, пишут "7Дней", не исключено, что ложное впечатление для интернет-пользователей создает объемная одежда, к которой привыкла Татьяна.

Известно, что Брухунова отправилась в Сочи без своего знаменитого супруга, оставив ребенка на попечение отца и няни.