Умер актер сериала "След"

Умер актер сериала "След"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста не стало на 53-м году жизни

Неожиданно скончался актер Олег Валкман. Звезде сериала "След" резко стало плохо, поднялась температура, его госпитализировали, но спасти врачам не удалось. Трагическую новость подтвердила представитель артиста.

Об этом пишет "Пятый канал". Актер Сергей Пиоро поделился, что у его коллеги была какая-то проблема со здоровьем. В ноябре ему уже становилось плохо. Однако что именно случилось, Пиоро не знает. 

Валкман родился в Нижнем Новгороде. Прославился благодаря роли патологоанатома в сериале "След". Актер снимался во многих картинах. Прощание с артистом пройдет в понедельник. Где похоронят Валкмана, станет известно позже. 

Полина ИВАНОВА

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