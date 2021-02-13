Телеведущая с трудом пережила трагедию в своей личной жизни

Юлия Барановская дала откровенное интервью Арману Давлетьярову. Во время беседы телеведущая призналась, что тяжело переживала расставание с футболистом Андреем Аршавиным. Звезда рассказала, что панически боялась стать зависимой от алкоголя и даже сделать глоточек спиртного.

"Для меня это была трагедия",

– вспомнила разрыв Барановская.

Телеведущая долго приходила в себя, но в 2016-м, когда Аршавин женился на Алисе Казьминой, к которой ушел, поняла, что больше ничего не чувствует. По словам Барановской, она простила и отпустила бывшего гражданского мужа. В тот момент она даже не расстроилась.

Телеведущая сожалеет, что не щадила свое здоровье, так убивалась. Но в какой-то момент ей помогла мысль о том, что позже она будет благодарна футболисту за то, какой она стала. Барановская посоветовала другим женщинам не держать обиду, ведь все отражается на детях. По ее мнению, бывшим супругам важно разделять личное и заботу о наследниках.

Знаменитость добавила, что надеется встретить мужчину мечты, а также вновь испытать радость материнства. Барановская не стала скрывать, что могла бы сейчас быть замужем, но предпочитает быть честной перед собой, поэтому не строит отношения с тем, кто ей не нравится по-настоящему.

Ранее Барановская показала свой роскошный дом.