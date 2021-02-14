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Уже в скором времени Алла Пугачева отпразднует свой 72-й день рождения. Сегодня в СМИ появились тревожные новости о состоянии Примадонны.
Одна из соседок Аллы Борисовны сообщила, что к дому подъехала скорая. Женщина рассказала, что из машины "молниеносно" вышло несколько врачей. Собеседница издания Popcake тут же сообщила сенсационную новость журналистам, попросив оповестить публику о "госпитализации" Примадонны.
"Видели, как к воротам замка подъехала карета скорой помощи, выбежали врачи, стояла минут 20-30 потом уехала, надеемся, с Аллой Борисовной все в порядке",
– переживают другие соседи звездного семейства.
Точные подробности случившегося пока неизвестны. Но не исключено, что экстренная помощь понадобилась на самой Пугачевой, а, например, кому-то из прислуги или детей. Остается надеяться, что со здоровьем и самой Примадонны, и ее семьи все будет хорошо.
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