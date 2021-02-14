"Он плакал": Поргина рассказала правду о состоянии Караченцова после комы

"Он плакал": Поргина рассказала правду о состоянии Караченцова после комы
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова актера старалась всячески поддерживать обессиленного супруга

Людмила Поргина часто подвергается жесткой критике со стороны злопыхателей. Однако актриса старается не унывать. К негативу звезда привыкла, ведь критиковать ее начали еще тогда, когда заболел ее муж Николай Караченцов. 

По словам Людмилы Андреевны, ее часто называли дурой, потому что она водила своего возлюбленного по выставкам и театрам. Постоянное осуждение помогло создать этакую "броню", которая защищает знаменитость и по сей день. Ее главным учителем стал покойный Караченцов. 

В разговоре с "Собеседником" Поргина вспомнила, каким был артист, когда только вышел из комы. 

"Первым делом сказал мне: "Ты видишь, какой я нежный и ранимый?" Я ему ответила: "Теперь я беру меч, щит и шлем и буду грызть глотку всем, кто нас будет обижать!" Коля улыбнулся и сказал: "Не надо крови, ее и так много!" Да, в каких-то моментах я была резка, но это была защита, чтобы его не ранили и не толкали... Я же видела, как он плакал", 

разоткровенничалась вдова. 

Плакал звезда "Белых рос" потому, что ему запретили сниматься, просто выдав справку об инвалидности. Благо, помогли юристы, которые тут же пообещали уволить врачей, которые сделали Караченцова недееспособным. Вскоре актер вновь вернулся на сцену, поскольку для него было по-настоящему важно чувствовать, что он – часть семьи. 

Ранее Поргина рассказала про опасную болезнь, которую смогла перенести только благодаря помощи невестки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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