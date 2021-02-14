Невнимательность сыграла с телеведущей злую шутку

Ксения Собчак продолжает публиковать откровенные фото и видео, которые порой бывают столь провокационными, что становятся причиной жарких обсуждений в Сети. И если до этого интернет-пользователи оценивали неровный загар журналистки, ее фигуру и купальники, то в этот подписчики заметили, что ведущая "Док-ток" так увлеклась съемкой своей пятой точки, что случайно засветила часть предмета личной гигиены.

На странице Собчак в "Инстаграме" появилось видео, на котором она в зеленом купальнике выставляет свои обнаженные ягодицы на всеобщее обозрение. Оказалось, что таким образом звезда решила поздравить подписчиков с Днем святого Валентина.

"Валентинка всем вам",

– пошутила Ксения под видео.

А вот пользователи настрой Ксении не разделили. Одни тут же начали критиковать жену Константина Богомолова за то, что она все-таки зачастила с фото и видео подобного формата, другие же активно обсуждали конфуз Собчак.

"Ну не дурища ли?", "И вас с праздником" Только Валентинка-то с сюрпризом "маленький беленький хвостик", "С ниточкой очень прикольно", "Самодостаточный человек, а любви не хватает, Ксюха, борись с комплексами", "Это извращение, показывать такие места", "Противненько", "Хвостик от тампона торчит", "Шнурок все-таки лишний",

– высмеяли экс-кандидата в президенты России.

Сама Собчак на комментарии злопыхателей не реагирует. Возможно, телеведущая просто не заметила, что опубликовала видео, в котором действительно показала лишнее.

Ранее Собчак публично отчитала своего бывшего мужа Виторгана из-за сына.