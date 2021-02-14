"Противненько": видео с засветившей "хвостик" раздетой Собчак вызвало отвращение

"Противненько": видео с засветившей "хвостик" раздетой Собчак вызвало отвращение
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Невнимательность сыграла с телеведущей злую шутку

Ксения Собчак продолжает публиковать откровенные фото и видео, которые порой бывают столь провокационными, что становятся причиной жарких обсуждений в Сети. И если до этого интернет-пользователи оценивали неровный загар журналистки, ее фигуру и купальники, то в этот подписчики заметили, что ведущая "Док-ток" так увлеклась съемкой своей пятой точки, что случайно засветила часть предмета личной гигиены.

На странице Собчак в "Инстаграме" появилось видео, на котором она в зеленом купальнике выставляет свои обнаженные ягодицы на всеобщее обозрение. Оказалось, что таким образом звезда решила поздравить подписчиков с Днем святого Валентина. 

"Валентинка всем вам",

– пошутила Ксения под видео. 

А вот пользователи настрой Ксении не разделили. Одни тут же начали критиковать жену Константина Богомолова за то, что она все-таки зачастила с фото и видео подобного формата, другие же активно обсуждали конфуз Собчак. 

"Ну не дурища ли?", "И вас с праздником" Только Валентинка-то с сюрпризом "маленький беленький хвостик", "С ниточкой очень прикольно", "Самодостаточный человек, а любви не хватает, Ксюха, борись с комплексами", "Это извращение, показывать такие места", "Противненько", "Хвостик от тампона торчит", "Шнурок все-таки лишний", 

– высмеяли экс-кандидата в президенты России. 

Сама Собчак на комментарии злопыхателей не реагирует. Возможно, телеведущая просто не заметила, что опубликовала видео, в котором действительно показала лишнее. 

Ранее Собчак публично отчитала своего бывшего мужа Виторгана из-за сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость144159
Пожаловаться Ответить
Куда лошадь не целуй, везде ж...
Гость145602
Пожаловаться Ответить
она хотела узнать на кого она похоже....однозначно, на стрёмную лошадь...
1
новости партнеров
По теме

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Москву накрыл снежный апокалипсис: видео

Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей