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Ксения Собчак продолжает публиковать откровенные фото и видео, которые порой бывают столь провокационными, что становятся причиной жарких обсуждений в Сети. И если до этого интернет-пользователи оценивали неровный загар журналистки, ее фигуру и купальники, то в этот подписчики заметили, что ведущая "Док-ток" так увлеклась съемкой своей пятой точки, что случайно засветила часть предмета личной гигиены.
На странице Собчак в "Инстаграме" появилось видео, на котором она в зеленом купальнике выставляет свои обнаженные ягодицы на всеобщее обозрение. Оказалось, что таким образом звезда решила поздравить подписчиков с Днем святого Валентина.
"Валентинка всем вам",
– пошутила Ксения под видео.
А вот пользователи настрой Ксении не разделили. Одни тут же начали критиковать жену Константина Богомолова за то, что она все-таки зачастила с фото и видео подобного формата, другие же активно обсуждали конфуз Собчак.
"Ну не дурища ли?", "И вас с праздником" Только Валентинка-то с сюрпризом "маленький беленький хвостик", "С ниточкой очень прикольно", "Самодостаточный человек, а любви не хватает, Ксюха, борись с комплексами", "Это извращение, показывать такие места", "Противненько", "Хвостик от тампона торчит", "Шнурок все-таки лишний",
– высмеяли экс-кандидата в президенты России.
Сама Собчак на комментарии злопыхателей не реагирует. Возможно, телеведущая просто не заметила, что опубликовала видео, в котором действительно показала лишнее.
Ранее Собчак публично отчитала своего бывшего мужа Виторгана из-за сына.
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