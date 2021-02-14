Яркая внешность и большие планы: как сложилась жизнь Жени из "Сватов"

Яркая внешность и большие планы: как сложилась жизнь Жени из "Сватов"
Фото: скриншот www.youtube.com
Девушка зарабатывает, снимая ролики для социальных сетей

Ульяна Иващенко прославилась, снявшись в первых сезонах любимого многими зрителями сериала "Сваты". Тогда юной актрисе было всего 6 лет. Однако в итоге ей пришлось отказаться от карьеры, потому что началась учеба в школе.

Сейчас Ульяна уже совершеннолетняя. Юная "Женя" с трепетом и теплом вспоминает свою работу на съемках "Сватов". Кстати, попала она туда не совсем случайно. Она была дочкой артистки, поэтому часто бывала за кулисами. Однажды девочку и заметили, после чего пригласили сниматься. 

После ухода из "Сватов" Ульяна на время перестала заниматься творчеством, однако после восьмого класса актриса решила, что хочет быть ярче. Именно поэтому уже 4 года звезда сериала красит волосы в розовый цвет. Знаменитость верит, что это отличный способ привлечь внимание. Также яркий цвет помог ей набрать аудиторию в социальной сети "Тик-ток". 

Кстати, сейчас именно с ее помощью Иващенко зарабатывает неплохие деньги. На нее подписано более 2 миллионов человек. 

"Снимаю развлекательные видео для Ютуб и Тик-ток. К счастью, это приносит доход, я на эти деньги живу, даже маме помогаю", 

поделилась девушка в студии "Звезды сошлись". 

Впереди Ульяну ждет поступление в университет. Правда, с направлением она пока не определилась. Однако понимает, что высшее образование – это важно, поэтому активно готовится к вступительным экзаменам. К слову, актриса решила, что будет сдавать ЕГЭ по большому перечню предметов, чтобы точно поступить в один из желаемых вузов. 

Иващенко самостоятельно себя обеспечивает и даже съехала от родителей. Мама девушки рассказала, что уже давно "не кормит ее с ложечки", поэтому была к этому готова.  

Ранее стало известно, что какое будущее ждет "Сватов" в седьмом сезоне.

Юлия МИХАЙЛОВА

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