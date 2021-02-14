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Страсти вокруг семьи Алексея Баталова разгораются с новой силой. В этот раз в конфликт Никиты Михалкова и Гитаны Леонтенко вмешался Михаил Цивин, который наконец раскрыл, куда ушли потерянные деньги режиссера.
Супруг Натальи Дрожжиной утверждает, что вдова Баталова и его дочь потратили деньги, которые им отправлял Михалков, на ремонт дачи и квартиры. Более того, Леонтенко и ее наследница постоянно получали большие деньги как в виде пенсии, так и за наследие фамилии.
"Михалков от своих щедрот после смерти Баталова, а может, даже еще при его жизни выделял деньги. Гитана Аркадьевна получала 15 тысяч рублей от Союза кинематографистов и 20 тысяч рублей – от самого Никиты Сергеевича. Я это знаю, потому что имел генеральную доверенность и мог запрашивать отчет в Сбербанке",
– объяснил Цивин в беседе с РИА ФАН.
По его словам, наследницы Баталова в этот момент делали ремонт на даче. Все расходы были задокументированы, а необходимая информация передана Следственному комитету.
Оказалось, что ежемесячно одна Мария получала по 92 тысячи рублей. "Я не знаю, каково полностью происхождение этих денег", – подчеркнул мужчина, однако упомянул, что наследница Баталова получает пенсию за инвалидность, является членом Союза писателей и Союза кинематографистов. Иными словами, семья Баталова получала примерно 250 тысяч рублей каждый месяц.
Ранее адвокат Михалкова заявил, что режиссер принял ситуацию с вдовой Баталова близко к сердцу.
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