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Развод звездного шеф-повара Константина Ивлева стал причиной бурных обсуждений в Сети. Никто не верил, что отношения телеведущего и его молодой любовницы, которую бывшая жена "ласково" назвала "дешевой эскортницей из Тамани", зайдут настолько далеко. Однако сегодня, в День всех влюбленных, пара официально заключила брак.
Если верить "Инстаграму" новоиспеченной жены Ивлева, уже в 5 утра она была на ногах. К счастью, все прошло отлично. В социальных сетях Лера Куденкова опубликовала фото из ЗАГСа. На нем девушка прижимается к теперь уже супругу и держит в руках нежный букет невесты. Нельзя не отметить, что молодожены буквально светятся от счастья.
Напомним, что предложение Куденковой Ивлев сделал 21 января прямо в эфире популярной телепрограммы. Свадьба пройдет позже на родине невесты в Тамани, пишет "Пятый канал". К слову, поклонники смогут понаблюдать за происходящим на торжестве в прямом эфире. Молодожены уже продали права на съемку телеканалу "Пятница".
Со стилистикой пара тоже уже определилась. Мероприятие пройдет в казачьем стиле. Не обойдется и без венчания в церкви, национальных блюд и концерта звезд шоу-бизнеса.
Кстати, измена Ивлева своей жене Марии вскрылась в день рождения дочери.
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