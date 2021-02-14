Олимпийская чемпионка трогательно поздравила супруга с днем всех влюбленных

Татьяна Навка редко публикует фотографии со своим супругом Дмитрием Песковым. Как правило, в социальных сетях фигуристки появляются фото с тренировок, публичных мероприятий или съемок. Однако сегодня олимпийская чемпионка решила сделать исключение.

Навка опубликовала архивные снимки, на которых они с Песковым запечатлены вдвоем. Фото были сделаны в разное время, однако ясно одно – супруги счастливы и любят друг друга.

"Мои дорогие, С Днём Всех Влюблённых! Без лишних слов с простым пожеланием. Пусть в вашем сердце и душе всегда живёт любовь! P.s. Нет причины, не сказать любимым лишний раз "Я тебя люблю". Спасибо за все!!"

– подписала кадры спортсменка, добавив, что миром правит любовь.

В комментариях пользователи поздравили пару с праздником, однако многим не понравилось, что российская фигуристка отмечает католический праздник. "Приятно смотреть на счастливых людей", "Татьяна настоящая леди, утонченная, светящиеся от счастья! Берегите друг друга", "Невозможны красивы", "Татьяна, восхищаюсь вами! Как же приятно на вас смотреть!", "Татьяна , как вы расцвели в этом браке! Когда женщина любима это сразу видно!", "Вы с супругом еще умудряетесь бывать вместе, молодцы! с Вашей и его загруженностью", – написали поклонники.

Ранее дочь Пескова и Навки поразила публику знанием китайского языка.