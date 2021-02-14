Вдова Кобзона рассказала об их приемном сыне

Вдова Кобзона рассказала об их приемном сыне
Иосиф и Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мальчика они взяли в семью, когда он был совсем ребенком

После смерти Иосифа Кобзона еще супруга Нелли решила поделиться тайной, которую до этого знали только самые близкие друзья семьи. Оказалось, что у пары был приемный сын. 

Мужчина появился в студии шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Нелли представила его, как приемного сына. 

"Он нам достался ребенком. Живет в Армении, а когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", 

объяснилась вдова Иосифа Давыдовича.

Правда, по кадрам из студии становится ясно, что маленький мальчик уже давно превратился во взрослого мужчину с сединой на висках. 

Также звезда рассказала, что о новых отношениях после смерти любимого супруга думать не может. И хотя мужчины продолжают за ней ухаживать и делать комплименты, Нелли это совсем не интересно. 

Вдове хватает, что у нее есть сын, который каждый отправляет ей свежий букет цветов. Более того, Кобзон не хочет носить короткие платья, казаться смешной, чтобы кому-то понравиться, потому что ей это не нужно. 

Ранее Анита Цой рассказала о корейском внуке Кобзона. Оказалось, что супруг певицы и Иосиф Давыдович придумали "мульку", когда сын народного артиста влюбился в кореянку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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