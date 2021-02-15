Сын Яковлевой избавился от гроба на лице ради матери

Сын Яковлевой избавился от гроба на лице ради матери
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник свел татуировку, которая очень не нравилась артистке

Сына Елены Яколеой многие знают благодаря его яркой внешности. У молодого человека все лицо в татуировках. Их настолько много, что на лице наследника известной актрисы буквально сложно найти свободное место. Однако в последнее время Денис Шальных решил начать постепенно удалять тату со своего лица, в частности, чтобы порадовать свою маму. 

В эфире программы "Док-ток" Денис рассказал, что больше на его лице не будет гроба на левой щеке. Именно эта татуировка особенно не нравилась Яковлевой. 

"Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице", 

– поделился Шальных. 

Впрочем, необычный внешний вид сына не смущает звезду "Каменской". Она уже привыкла к нападкам злопыхателей, поэтому внимания на критику уже давно не обращает. 

Однако своей внешностью наследник знаменитости начал заниматься еще до этого. В своих социальных сетях Шальных рассказывал, что начал постепенно избавляться от татуировок на лице. Правда, процесс займет больше времени, что ожидал молодой человек. Из-за процедуры удаления у него появились сильные отеки. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость142654
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Прожигатель маминых денег! С таким лицом( а по мне так и рожей) артистом не станешь. Пишу артистом потому,что у всех артистов дети оень "талантливые" в этой профессии.Мама, наверняка,хлебнула проблем с этим "красавцем"!Маму жалко.
Гость141916
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Урод...........Жаль нет ума......
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