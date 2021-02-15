Наследник свел татуировку, которая очень не нравилась артистке

Сына Елены Яколеой многие знают благодаря его яркой внешности. У молодого человека все лицо в татуировках. Их настолько много, что на лице наследника известной актрисы буквально сложно найти свободное место. Однако в последнее время Денис Шальных решил начать постепенно удалять тату со своего лица, в частности, чтобы порадовать свою маму.

В эфире программы "Док-ток" Денис рассказал, что больше на его лице не будет гроба на левой щеке. Именно эта татуировка особенно не нравилась Яковлевой.

"Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице",

– поделился Шальных.

Впрочем, необычный внешний вид сына не смущает звезду "Каменской". Она уже привыкла к нападкам злопыхателей, поэтому внимания на критику уже давно не обращает.

Однако своей внешностью наследник знаменитости начал заниматься еще до этого. В своих социальных сетях Шальных рассказывал, что начал постепенно избавляться от татуировок на лице. Правда, процесс займет больше времени, что ожидал молодой человек. Из-за процедуры удаления у него появились сильные отеки.



