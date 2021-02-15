Норкин высмеял западные стереотипы шуткой про татар

Норкин высмеял западные стереотипы шуткой про татар
Андрей Норкин. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий вспомнил очередной анекдот

Многие зрители любят передачу "Место встречи", потому что в эфире с юмором подходят к обсуждению актуальных проблем. Ни один выпуск не обходится без традиционного анекдота от Андрея Норкина. Вот и в этот раз журналист решил высмеять поведенческие стереотипы Запада. 

В студии обсуждалась свобода слова. В частности, затронули тему свободы слова в Интернете. В центре дискуссии оказался вопрос: дают ли социальные сети возможность свободно выражать свое мнение, или же делают интернет-пользователя этаким заложником стереотипов. Норкин тут же вспомнил анекдот на данную тему. 

"В ООН дискуссируют по поводу поговорки "Незваный гость – хуже татарина", мол, татары жалуются. Один говорит, что давайте как-то учтем пожелание людей и будем говорить "Незваный гость – лучше татарина". Второй отвечает: "Это тоже что-то как не то получается". Тогда третий предлагает: "Давайте просто уберем оценку". И постановили: "Незваный гость – татарин", 

– пошутил журналист. 

В этот раз зрители оценили юмор Норкина. Однако бывают и провалы. В недавних выпусках шутки телеведущего про графа и еврейское кладбище были встречены молчанием. В Сети некоторые пользователи признались, что не ожидали такой пошлости от ведущего "Места встречи". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Президент РФ ясно обозначил свое отношение к спору о Курилах

Принадлежность островов не обсуждается

К Байдену прорывалась пенсионерка с заряженным пистолетом

Даму сопровождал мужчина с винтовкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей