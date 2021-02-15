Телеведущий вспомнил очередной анекдот

Многие зрители любят передачу "Место встречи", потому что в эфире с юмором подходят к обсуждению актуальных проблем. Ни один выпуск не обходится без традиционного анекдота от Андрея Норкина. Вот и в этот раз журналист решил высмеять поведенческие стереотипы Запада.

В студии обсуждалась свобода слова. В частности, затронули тему свободы слова в Интернете. В центре дискуссии оказался вопрос: дают ли социальные сети возможность свободно выражать свое мнение, или же делают интернет-пользователя этаким заложником стереотипов. Норкин тут же вспомнил анекдот на данную тему.

"В ООН дискуссируют по поводу поговорки "Незваный гость – хуже татарина", мол, татары жалуются. Один говорит, что давайте как-то учтем пожелание людей и будем говорить "Незваный гость – лучше татарина". Второй отвечает: "Это тоже что-то как не то получается". Тогда третий предлагает: "Давайте просто уберем оценку". И постановили: "Незваный гость – татарин",

– пошутил журналист.

В этот раз зрители оценили юмор Норкина. Однако бывают и провалы. В недавних выпусках шутки телеведущего про графа и еврейское кладбище были встречены молчанием. В Сети некоторые пользователи признались, что не ожидали такой пошлости от ведущего "Места встречи".