"Нимфа": Цымбалюк-Романовская полностью разделась перед камерой

"Нимфа": Цымбалюк-Романовская полностью разделась перед камерой
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На откровенную фотосессию бывшую Джигарханяна вдохновила эпоха Возрождения

В последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская стала часто радовать своих поклонников свежими фотографиями, которые, к слову, получаются намного откровеннее привычных снимков пианистки. В этот раз на странице бывшей Джигарханяна появилось фото, на котором она полностью обнаженная. 

На снимке Цымбалюк-Романовская запечатлена лежащей на простынях напротив зеркала. Некоторым пользователям свежие кадры напомнили эпоху Возрождения. Одежды, к слову, на Виталине совсем нет, однако, считают фанаты, фотография совсем не выглядит пошлой. 

"Поздравляю всех с Днём влюблённых стихами моего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского", 

– подписала откровенный снимок пианистка, опубликовав стихотворение "Качели".  

В комментариях поклонники тут же завалили девушку комплиментами. "Очень крутая", "Виталина, Вы действителтно прекрасны и умны. Господи, дай Бог Вам счастья!", "Нимфа", "Как красиво!", "Ух ты, утонченно", "Вы как всегда очаровательна", "Невероятно: красота и мистика", – восхитились фанаты. 

Ранее Цымбалюк-Романовская разделась, чтобы снять рекламу. В профиле пианистки появилось несколько откровенных фото в купальниках. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость146490
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Никакой красоты, никакой утонченности. В эпоху Возрождения, может быть, нарисовали с неё свинарку.
Дуб
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Не, у этой сорокадвухлетней девушки предназначение другое: у старых, съехавших с глузду, денежных мешков вытягивать бабки и прочее, попутно укладывая предмет страсти в гроб по ускоренной схеме!
Гость146383
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Оставьте "девушку" в покое! 42 года, а мужика нет, а как хочется... И не только ей одной... Женщина приходит в этот Мир для выполнения главного женского предназначения - продления жизни человечества!
Женщина должна рожать детей!!!
Гость146396
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один в гробу пофег фотограф талант и всеи икупить дахе 20000 мыш серая =у я в париже
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