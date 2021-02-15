На откровенную фотосессию бывшую Джигарханяна вдохновила эпоха Возрождения

В последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская стала часто радовать своих поклонников свежими фотографиями, которые, к слову, получаются намного откровеннее привычных снимков пианистки. В этот раз на странице бывшей Джигарханяна появилось фото, на котором она полностью обнаженная.

На снимке Цымбалюк-Романовская запечатлена лежащей на простынях напротив зеркала. Некоторым пользователям свежие кадры напомнили эпоху Возрождения. Одежды, к слову, на Виталине совсем нет, однако, считают фанаты, фотография совсем не выглядит пошлой.

"Поздравляю всех с Днём влюблённых стихами моего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского",

– подписала откровенный снимок пианистка, опубликовав стихотворение "Качели".

В комментариях поклонники тут же завалили девушку комплиментами. "Очень крутая", "Виталина, Вы действителтно прекрасны и умны. Господи, дай Бог Вам счастья!", "Нимфа", "Как красиво!", "Ух ты, утонченно", "Вы как всегда очаровательна", "Невероятно: красота и мистика", – восхитились фанаты.

Ранее Цымбалюк-Романовская разделась, чтобы снять рекламу. В профиле пианистки появилось несколько откровенных фото в купальниках.