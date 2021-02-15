"С другими отказывалась": Гришаева легла в постель с известным актером ради роли

"С другими отказывалась": Гришаева легла в постель с известным актером ради роли
Нона Гришаева. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда подчеркнула, что они с коллегой не были абсолютно голыми

Нонна Гришаева призналась, что очень трепетно относится к съемкам постельных сцен. Актриса всегда отказывалась появляться в кадре обнаженной, однако для одного актера все-таки сделала исключение. 

Звезда рассказала, что за всю ее карьеру у нее была всего лишь одна сцена с раздеванием. Обнажиться Гришаева согласилась лишь перед своим другом Александром Олешко, подчеркнув, что это единственный человек, с которым она может "спокойно лечь в постель". 

В фильме "Мужчина с гарантией" Гришаева и Олешко играли влюбленную пару, у которой были весьма непростые отношения. Однако на съемочной площадке царила спокойная и дружеская атмосфера. 

"Мы очень сильно смеялись. При этом мы, конечно, не были абсолютно голыми. С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась",

призналась Гришаева в студии шоу "Звезды сошлись". 

Также 49-летняя актриса призналась, что может наконец выдохнуть, потому что больше ей не предлагают сниматься в постельных сценах, которые она так не любит. 

Ранее Нонна Гришаева решила пошутить над мужем. Актриса показала фото с эко-фермы, ласково порекомендовав супругу не есть сено, чтобы он не стал "козленочком". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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