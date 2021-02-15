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За долгие годы работы на телевидении Владимир Познер интервьюрировал многих высокопоставленных чиновников. Некоторые выпуски, как он сам заметил, запомнились ему на всю жизнь. Среди них было интервью с Анатолием Чубайсом.
Тогда Познер спрашивал у чиновника о покушении, отношении к нему народа. Телеведущий решил прямо задать откровенный и личный вопрос Чубайсу – реакция на него и ответ тогда еще главы "Роснано" остались у Владимира Владимировича навсегда в памяти.
"Когда я его спросил – как вы относитесь к тому, что вас ненавидят? Он помолчал, потом посмотрел мне в глаза и сказал: по-разному, Владимир Владимирович. Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица, и тональность голоса, и взгляд", – написал журналист в своем блоге.
Также Познер отметил, что среди других интервью, которые произвели на него сильное впечатление, был выпуск с американским послом Джоном Баэрли. Он вспомнил, как задал один из своих классических вопросов о всевышнем – чтобы вы ему сказали, если бы встретились, – на что посол внезапно отреагировал очень эмоционально. Как рассказал журналист, у Баэрли задрожали губы, слезы навернулись на глаза и тот сообщил, что наконец увидит своих родителей. Владимир Познер указал, что это было очень искренне и трогательно.
Телеведущий некоторое время назад рассказал, что намерен уйти с Первого канала при определенном условии.
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