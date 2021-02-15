Вывел на эмоции: Познер рассказал о реакции Чубайса на неудобный вопрос

Вывел на эмоции: Познер рассказал о реакции Чубайса на неудобный вопрос
Владимир Познер. Фото: Pozner Vladimir Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий назвал интервью с ним одним из самых запоминающихся

За долгие годы работы на телевидении Владимир Познер интервьюрировал многих высокопоставленных чиновников. Некоторые выпуски, как он сам заметил, запомнились ему на всю жизнь. Среди них было интервью с Анатолием Чубайсом.

Тогда Познер спрашивал у чиновника о покушении, отношении к нему народа. Телеведущий решил прямо задать откровенный и личный вопрос Чубайсу – реакция на него и ответ тогда еще главы "Роснано" остались у Владимира Владимировича навсегда в памяти. 

"Когда я его спросил – как вы относитесь к тому, что вас ненавидят? Он помолчал, потом посмотрел мне в глаза и сказал: по-разному, Владимир Владимирович. Было видно, что его это очень задевает. Просто я запомнил выражение лица, и тональность голоса, и взгляд", – написал журналист в своем блоге. 

Также Познер отметил, что среди других интервью, которые произвели на него сильное впечатление, был выпуск с американским послом Джоном Баэрли. Он вспомнил, как задал один из своих классических вопросов о всевышнем – чтобы вы ему сказали, если бы встретились, – на что посол внезапно отреагировал очень эмоционально. Как рассказал журналист, у Баэрли задрожали губы, слезы навернулись на глаза и тот сообщил, что наконец увидит своих родителей. Владимир Познер указал, что это было очень искренне и трогательно. 

Телеведущий некоторое время назад рассказал, что намерен уйти с Первого канала при определенном условии. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Иван
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Где то я читал,что Познеру не понравилась депутат Яровая,что с ней у него было самое плохое интервью,а вот Чубайс ему понравился,понравился тем,что задумался о том,почему его не навидят в России.Если бы Познера облапошили,тогда в 90 такие как этот рыжий проходимец,навряд ли,он вообще стал с ним разговаривать,хотя,они олного поля ягоды,хотя бы потому,что славит Францию,но денежку зарабатывае в не любимой России
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