Состояние тяжело больной Заворотнюк резко ухудшилось - СМИ

Состояние тяжело больной Заворотнюк резко ухудшилось - СМИ
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Здоровье актрисы под угрозой из-за психологических проблем

Вот уже достаточно долгое время Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Семья "моей прекрасной няни" не дает никаких комментариев, изредка говоря, что актриса по-прежнему больна. Провидец Игорь Вечерский рассказал, что звезда может страдать от психологических болезней, из-за которых ее состояние резко ухудшилось. 

В беседе с Nation News эксперт не исключил, что у артистки есть психические сложности, которые негативно влияют на ее здоровье. 

"Она хуже сопротивляется болезни и сложнее преодолевает этапы лечения. Эти проблемы могут спровоцировать осложнения в будущем", – уверен Вечерский. 

При этом состояние Заворотнюк, считает провидец, резко ухудшилось. Исправить ситуацию могут лишь любовь близких и силы природы. В противном же случае ситуация рискует обернуться не в лучшую сторону. 

Также Вечерский заявил, что Анастасии необходимо стационарное лечение и внимательное наблюдение врачей, поскольку амбулаторное лечение нельзя назвать достаточно эффективным. Победить болезнь поможет лечение в специализированном медицинском учреждении и обязательная работа с эмоциональным фоном, иначе на изменения к лучшему можно и не надеяться. 

Ранее стало известно, что родные заперли Заворотнюк дома и держат звезду "Моей прекрасной няни" взаперти. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость146581
Пожаловаться Ответить
"провидец"...:)))
так можно много новостей наклепать:)))
хорошо придумано.
1
новости партнеров
По теме

Из Росгвардии после крупного скандала уволились сразу 9 генералов

За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей