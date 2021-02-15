Здоровье актрисы под угрозой из-за психологических проблем

Вот уже достаточно долгое время Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Семья "моей прекрасной няни" не дает никаких комментариев, изредка говоря, что актриса по-прежнему больна. Провидец Игорь Вечерский рассказал, что звезда может страдать от психологических болезней, из-за которых ее состояние резко ухудшилось.

В беседе с Nation News эксперт не исключил, что у артистки есть психические сложности, которые негативно влияют на ее здоровье.

"Она хуже сопротивляется болезни и сложнее преодолевает этапы лечения. Эти проблемы могут спровоцировать осложнения в будущем", – уверен Вечерский.

При этом состояние Заворотнюк, считает провидец, резко ухудшилось. Исправить ситуацию могут лишь любовь близких и силы природы. В противном же случае ситуация рискует обернуться не в лучшую сторону.

Также Вечерский заявил, что Анастасии необходимо стационарное лечение и внимательное наблюдение врачей, поскольку амбулаторное лечение нельзя назвать достаточно эффективным. Победить болезнь поможет лечение в специализированном медицинском учреждении и обязательная работа с эмоциональным фоном, иначе на изменения к лучшему можно и не надеяться.

Ранее стало известно, что родные заперли Заворотнюк дома и держат звезду "Моей прекрасной няни" взаперти.