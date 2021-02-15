"Столько нежности": Валерия показала фото с внучкой на руках

"Столько нежности": Валерия показала фото с внучкой на руках
Валерия. Фото:instagram.com/valeriya/
Артистка призналась, что буквально не может оторваться от малышки

2021 год начался для Валерии и ее семьи с радостных новостей – певица впервые стала бабушкой. Сейчас малышка Селин подрастает, а в социальных сетях звездного семейства иногда появляются фотографии с новорожденной девочкой.

В этот раз певица опубликовала серию снимков, на которых трепетно и нежно прижимает к себе внучку. Также артистка показала, как новоиспеченный дедушка нянчиться с маленькой наследницей. 

"Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения —наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям", 

– растрогалась Валерия. 

Поклонников очень растрогали нежные фото звезды, а кто-то даже признался, что завидует Селин, потому что тоже мечтают услышать колыбельную от Валерии. Многие отметили, что рядом с малышкой певица буквально светится от счастья. 

"Язык не поворачивается назвать вас бабушкой", "Как нежно Иосиф держит", "Валерия, какие вы счастливые. Столько нежности в фотографиях", "Очень рады за Вас", "Боже милота какая", "Валерия, как мило и нежно", "Да, далеко не каждому Валерия поет колыбельные. Прелесть просто", "Комочек счастья", 

– написали в комментариях. 

Ранее невестка Валерии впервые показала новорожденную дочь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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