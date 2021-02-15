У звездного продюсера начались серьезные проблемы с памятью

Состояние Бари Алибасова продолжает ухудшаться с каждым днем. Сын продюсера группы "На-На" рассказал, как чувствует его отец, который совсем недавно перенес операцию.

К счастью, операция прошла успешно, только вот процесс выздоровления обещает быть долгим, поскольку Бари Каримович постоянно куда-то убегает. По словам Алибасова-младшего, шоумена нельзя оставить ни на минуту.

"Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня – слежу, чтобы он не убежал",

– вздыхает Бари Бариевич.

По приезде в Москву сын будет искать дополнительную сиделку, потому что одной уже недостаточно, пишет "Пятый канал". Однако положительные новости все-таки есть. Алибасов-младший отметил, что состояние артиста улучшилось, иногда к нему возвращается память, пусть и ненадолго.

Правда, врачи разводят руками, прогнозируя, что шансы на полное выздоровление "маленькие". Однако наследник звезды не унывает, ведь Бари Каримович уже трижды приходил в себя. Более того, продюсер стал гораздо более активным: много разговаривает, веселится.

"Он с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. Вот сегодня с ним болтали о Второй мировой и о появлении рок-н-рола в России до четырех утра!"

– поделился Алибасов-младший.

Напомним, что ранее больного Алибасова тайно вывезли из Москвы.