"Шансы маленькие": сын Алибасова рассказал о состоянии отца

"Шансы маленькие": сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У звездного продюсера начались серьезные проблемы с памятью

Состояние Бари Алибасова продолжает ухудшаться с каждым днем. Сын продюсера группы "На-На" рассказал, как чувствует его отец, который совсем недавно перенес операцию. 

К счастью, операция прошла успешно, только вот процесс выздоровления обещает быть долгим, поскольку Бари Каримович постоянно куда-то убегает. По словам Алибасова-младшего, шоумена нельзя оставить ни на минуту.

"Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня – слежу, чтобы он не убежал", 

– вздыхает Бари Бариевич. 

По приезде в Москву сын будет искать дополнительную сиделку, потому что одной уже недостаточно, пишет "Пятый канал". Однако положительные новости все-таки есть. Алибасов-младший отметил, что состояние артиста улучшилось, иногда к нему возвращается память, пусть и ненадолго. 

Правда, врачи разводят руками, прогнозируя, что шансы на полное выздоровление "маленькие". Однако наследник звезды не унывает, ведь Бари Каримович уже трижды приходил в себя. Более того, продюсер стал гораздо более активным: много разговаривает, веселится. 

"Он с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. Вот сегодня с ним болтали о Второй мировой и о появлении рок-н-рола в России до четырех утра!"

– поделился Алибасов-младший. 

Напомним, что ранее больного Алибасова тайно вывезли из Москвы.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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