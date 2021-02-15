По некоторым данным, мужчина является отцом второго ребенка актрисы

В начале января Мерьем Узерли стала матерью во второй раз. У актрисы родилась дочь, которую назвали Лили Кои. Имя отца ребенка звезда "Великолепного века" раскрывать не стала. Это долгое время будоражило умы ее поклонников, пока в конечном итоге они не вычислили личность таинственного избранника.

10 февраля первой дочери Мерьем, Ларе, исполнилось 7 лет. На своей инстаграм-странице Узерли опубликовала серию фотографий со дня рождения девочки. На одном из снимков можно увидеть актрису в компании некого мужчины с бородой. Полностью его лица разглядеть невозможно, поскольку незнакомец одет в карнавальный костюм.

Еще на одном фото заметно, что предположительный избранник кинозвезды имеет густые темные волосы.

Поклонники Мерьем вспомнили, что больше года назад она в личном фотоблоге делилась кадром, на котором запечатлен подходящий под это описание мужчина.

Фанаты актрисы пришли к выводу, что именно этот человек является отцом второй дочери Узерли. Догадки интернет-пользователей подтвердила и сама знаменитость. Накануне в разделе "сторис" она опубликовала небольшое видео со своим возлюбленным, поздравив поклонников с Днем святого Валентина. В кадре Уезрли позирует с мужчиной на фото выше и двумя своими дочерями.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что стало с актерами из популярного сериала "Великолепный век".