Был заряжен на драку: избитый Епифанцевым режиссер раскрыл детали потасовки

Был заряжен на драку: избитый Епифанцевым режиссер раскрыл детали потасовки
Владимир Епифанцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер прибежал в ресторан, услышав о произошедшем с бывшей женой

Появились новые подробности драки, в которую ввязался Владимир Епифанцев на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Пострадавшим от кулаков актера оказался Ростислав Мусаев – режиссер картины "Дочь тьмы", премьеру которой артисты и праздновали. Автор фильма рассказал свою версию произошедшего.

По словам Мусаева, Анастасия Веденская задела его друга, что не понравилось супруге последнего. Тогда жена приятеля бросила бокал на стол, следом – второй, который, судя по всему, и полетел в актрису. Присутствующие уже вызвали скорую и полицию, когда внезапно в ресторан, находившийся в гостинице, влетел Епифанцев, причем без обуви.

"Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать",

– поведал Мусаев. Тогда он решил отвлечь Епифанцева от девушки и получил несколько ударов в нос. Вернувшись в Москву, режиссер обратился за медпомощью, чтобы проверить голову, ребра, почки, селезенку, пишет StarHit.

Мусаев также подчеркивает: он никого в случившемся не оправдывает и ему жаль, что конфликт произошел на ровном месте. В "Инстаграм" он заключил (орфография и пунктуация сохранены):

"Я защищал, не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего я бы сделал тоже самое".

Сама Введенская объяснила, что именно она позвонила бывшему мужу, потому что ей не сразу смогли остановить кровь. Поэтому актер и был босиком – торопился на помощь. "Когда он увидел меня, уже почти теряющую сознание от потери крови, в пропитанных кровью джинсах и свитере, у него случился шок от увиденного и он подумал, что я умираю", – написала актриса в "Инстаграм".

После драки некоторые принялись хвалить Епифанцева, однако актера подобная реакция лишь возмутила. Ранее о потасовке высказался он сам.

Карина СИРАЗОВА

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Ни что так не распиаривает очередной <цензура> наших бездарных кинорежиссёров,как дешёвый скандал!
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