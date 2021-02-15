Певица обвинила оппонентку в желании привлечь к себе внимание

Несколько дней назад продюсер Милена Дейнега рассказала, что между ее директором и супругой Игоря Николаева Юлией Проскуряковой произошел скандал. Избранница композитора накинулась на мужчину за то, что тот занял ее парковочное место. Певицу выставили в дурном свете, что сильно задело ее. Юлия решила расставить все точки над i.

По словам Проскуряковой, Дейнега специально спровоцировала конфликт, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания.

"Девушка хайпует, а вы верите! Она не рассказывает всех обстоятельств! Они не только встали на наше место, а сделали это специально", - высказалась жена Николаева.

Юлия заявила, что вдова миллионера прекрасно знала, кому принадлежит парковочное место. Однако она все равно разрешила своему директору оставить автомобиль именно там, передает "7 дней".

Певица добавила, что в течение часа она пыталась дозвониться до хозяина транспортного средства, но все попытки оказались тщетными. В конечном итоге ей пришлось парковать машину на чужом месте.

Проскурякова отметила – Милена и ее директор даже не стали извиняться за доставленные неудобства. Наоборот, они сделали из нее виноватую – мол, в переписке с мужчиной Юлия использовала в его адрес нецензурные выражения. Сейчас делом будет заниматься адвокат избранницы Игоря Юрьевича.

Ранее Николаев похвастался успехами своей младшей дочери Вероники в конном спорте.